Kırklareli'nde üreticilere yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Lüleburgaz ilçesinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılında yürüttüğü 'Yerli Hibrit Çeşitlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması' projesi çerçevesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Trakya'nın Günebakan Penceresi' projesinde üreticilere yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projeyle sulama altyapısı bulunan ve damla sulama sistemi kullanmayı taahhüt eden 16 üreticiye ikinci ürün olarak ayçiçeği üretimi yapmaları için bin dekar alanda yüzde 75 hibe destekli yerli ayçiçeği tohumu verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törene İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ, pandemi sürecinde üreten çiftçiler sayesinde temel gıda maddelerine ulaşımda sorun yaşanmadığını belirterek, üreticilere teşekkür etti. Konuşmaların ardından 16 üreticiye hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.