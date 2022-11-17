Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Babaeski ve Vize ilçelerinde 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 26 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 9 adet uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.