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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu, 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kırklareli'nde uyuşturucu madde üreterek piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda E.Y, T.D, S.C, N.Ç. ve S.G. isimli 5 kişi tespit edildi.


Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda E.Y, T.D, S.C, N.Ç. ve S.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 202 gram esrar, 38 gram metamfetamin, 10 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken E.Y'nin "hırsızlık", S.G.'nin "mala zarar verme" suçlarından aranması olduğu tespit edildi.

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