Kırklareli'nde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca “Türkiye Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” çerçevesinde bir şüphelinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler merkez Atatürk Mahallesinde B.Ş'ye ait eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi, 16 kök kenevir, 1 gram kubar esrar, 2 öğütücü aparat, 100 gram kenevir tohumu, 88 kenevir yetiştirmede kullanılan saksı, 24 paket uyuşturucuda kullanılan sarma kağıt, 3 vantilatör, kurutma filesi, buhar makinesi, taban ısıtma sistemi, 3 termometre ve çok sayıda bitki bakım malzemesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Ş'nin jandarmada işlemleri sürüyor.