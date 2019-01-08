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Kırklareli'nde vurulmuş karaca bulundu

Kırklareli’nde vurulmuş halde karaca bulundu.

Kırklareli'nde vurulmuş halde karaca bulundu. Karacayı vuran şahıslar ise bulunamadı.


Kırklareli'nin Üsküp devlet avlağı Beypınar Köyü mevki'inde yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında vurulmuş halde karaca (Capreolus capreolus) bulundu.


Yapılan incelemelerde karacayı vuran şahıs ve şahıslar tespit edilemezken, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz gösterge türlerinden olan karaca (Capreolus capreolus) yoğun avcı baskısı altındadır. Ayrıca Bulgaristan sınırına çekilen tel sebebi ile son yıllarda karaca popülasyonunda hızlı bir düşüş meydana gelmiştir. Bu türün korunması amacıyla kurumumuzun yaptığı çalışmaların yanı sıra kurallara uygun avcılık yapan avcı dostlarımız ile yöre halkının duyarlı davranarak Şube Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde hareket etmeleri beklenilmektedir” denildi.

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