İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde yabancı plakalı otomobil seyir halinde alev aldı

Kırklareli’nde seyir halinde alev alan yabancı plakalı otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde seyir halinde alev alan yabancı plakalı otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi TEM otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde Romanya uyruklu Lucian Dedıu idaresindeki BR 44 MRA plakalı otomobilin alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

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