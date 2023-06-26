İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde yangın: 20 dönüm buğday küle döndü

Kırklareli’nde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 20 dönüm alan küle döndü.

Kırklareli'nde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 20 dönüm alan küle döndü.


Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesi Koru mevkiinde bulunan buğday ekili tarlada yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, 20 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenleri araştırılıyor.

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