İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'nde yangın paniği

Kırklareli’nde evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Gündoğu Mahallesinde bulunan bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında evin mutfak bölümünde hasar oluştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.