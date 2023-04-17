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Kırklareli'nde yangında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Kırklareli’nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında evlerinde mahur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında evlerinde mahur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi zafer Mahallesi Tekcan Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.


Apartman boşluğunda biriken yoğun duman sebebiyle evlerinden dışarı çıkamayan 15 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.


Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

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