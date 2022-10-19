Kırklareli'nde yarım ton kaçak içki ele geçirildi: 6 gözaltı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırklareli merkez ve köylerinde, "göçmen kaçakçılığı", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "uyuşturucu madde imal ve ticaret", "nitelikli hırsızlık" gibi suçları işleyen şüphelilere operasyon gerçekleştirildi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 2 adet muşta, 1 adet döner bıçağı, 550 litre kaçak içki, 225 metre bakır kablo, 2 adet demir kesme makinesi ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.