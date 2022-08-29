İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde yaz Kur'an-ı Kerim kursuları bitti

Kırklareli’nde yaz aylarında başlayan Kur’an-ı Kerim kursları sona erdi.

Kırklareli'nde yaz aylarında başlayan Kur'an-ı Kerim kursları sona erdi.


Kırklareli İl Müftülüğünce yaz aylarında başlayan Kur'an-ı Kerim kursları sona erdi. Bademlik Kız Kur'an-ı Kerim Kursu yaz dönemi kapanış programı düzenlendi. Düzenlenen programa İl Müftüsü Yusuf Eviş, veliler katıldı.


Müftü Evi, Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenen öğrencilerin, unutmaması için kış döneminde hafta sonları ders çalışmalarını istediğini söyledi. Eviş, Kur'an-ı Kerim kursların katılan öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra Müftü Eviş, öğrencilere katılım belgesi verdi.

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