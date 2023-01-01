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Kırklareli'nde yeni yıl coşkusu

Kırklareli’nde yeni yıl Özgürlük ve Demokrasi Meydanında büyük coşkuyla karşılandı.

Kırklareli'nde yeni yıl Özgürlük ve Demokrasi Meydanında büyük coşkuyla karşılandı.


Kırklareli'nin Özgürlük ve Demokrasi Meydanı yeni yıl coşkusu için ışıklarla süslendi. Vatandaşlar süslenen alanlarda anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Yerel sanatçıların konser verdiği alanda vatandaşlar 9,8'lik müziklerle doyasıya eğlendi.


Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10'dan geriye sayarak yeni yıl sevinci yaşadı.

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