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Kırklareli'nde yılbaşı öncesi 460 litre kaçak şarap ve meyve şırası ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda toplamda 460 litre kaçak şarap ve meyve şırası ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda toplamda 460 litre kaçak şarap ve meyve şırası ele geçirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Babaeski ilçesi Müsellim köyünde kaçak alkol yapıldığına yönelik bilgiler elde edildi. Söz konusu bilgiler doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Babaeski ilçesi Müsellim köyünde K.İ.'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 360 litre kaçak şarap, 100 litre şarap yapımı için hazırlanmış meyve şırası, 1 adet elektrikli terazi, 1 adet dereceli ısıtıcı, ile alkollü içki yapımında kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.


Şüpheli şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. Ekiplerce kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere devam edileceği vurgulandı.

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