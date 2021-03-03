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Kırklareli'nde yola atılmış şüpheli poşette onlarca tabanca parçası bulundu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yol kenarında bulunan şüpheli poşet içinde onlarca tabanca bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yol kenarında bulunan şüpheli poşet içinde onlarca tabanca bulundu.


Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey beldesi yakınlarında meydana geldi. Yolda şüpheli bir poşet gören vatandaşlar durumu hemen jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, poşeti kontrol etti. Yol kenarında bulunan siyah poşetin içerisinde 16 adet el yapımı tabanca, 29 adet kabza ve çok sayıda tabanca parçası bulunarak, muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili S.A gözaltına alındı.

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