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Kırklareli'nde yüz yüze eğitime kar engeli

Kırklareli’nde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün tatil edildi.

Kırklareli'nde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün tatil edildi.



Kırklareli'nde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde yüz yüze eğitim 1 gün tatil edildi. Kırklareli Valiliğinden gelen açıklamaya göre, "İlimizde etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Merkez, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlarında yüz yüze eğitim ve öğretim 16 Şubat Salı günü başlayacaktır. İlimiz Merkez, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Vize ilçelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli ve hamile personel 15 Şubat 2021 Pazartesi günü 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

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