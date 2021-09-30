Kırklareli'nde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kırklareli'nde 2 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Sergen köyü yakınlarından 34 KL 5509 plakalı Ender Y. idaresindeki kamyon ile 39 TR 221 plakalı Nejmi Ö. idaresindeki kamyon ile çarpıştı. Kazaya 22 LZ 222 plakalı Zeki C. idaresindeki otomobil ve 34 DIF 351 plakalı Tuğtekin K. yönetimindeki otomobil de karıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazda sürücüler ile 2 yolcunun yaralandığını tespit etti. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından yaralılar Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nejmi Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Pınarhisar-Vize karayolu 1 saat ulaşıma kapandı.