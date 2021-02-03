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Kırklareli'ndeki selin ardından hasar tespit çalışmaları havadan görüntülendi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde dün meydana gelen selde zarar gören ev ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde dün meydana gelen selde zarar gören ev ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.


Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yaşanan sel sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri çalışma başlattı.


Selde evinin ve arabasının büyük hasar gördüğünü belirten selzede Kadir Çınar, “Sel gece saat 03.30 ile 04.00 gibi başladı. Anonslardan sonra ben dışarı çıkana kadar su bel boyuna kadar geldi. Bir daha da hiçbir şey yapamadık, evimizden dışarı çıkamadık. Suların çekilmeye başlamasının ardından evde 1 buçuk karış, arabada ise direksiyona kadar su vardı” dedi.


Alpullu beldesinde afetten hasar gören mahalle yolları onarım çalışmaları sürüyor.

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