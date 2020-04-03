İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'ndeki yurtlardaki vatandaşlar evlerine gönderilmeye başlanacak

Kırklareli’ndeki Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdu’nda karantina altında tutulan yurtdışından gelen vatandaşlar yarın itibariyle kontrollü bir şekilde evlerine gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

Kırklareli'ndeki Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulan yurtdışından gelen vatandaşlar yarın itibariyle kontrollü bir şekilde evlerine gönderilmeye başlanacağı belirtildi.



Yurtdışından gelen ve korona virüs nedeniyle 14 gündür Kırklareli'ndeki yurtlarda karantina altında tutulan Türk vatandaşları yarın itibariyle evlerine gönderilmeye başlanacak. Vatandaşlar memleketlerine Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlediği kurallar çerçevesinde gönderilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.