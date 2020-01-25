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Kırklareli'nden deprem bölgesine destek

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Elazığ’da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip gönderildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip gönderildi.



Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip olarak Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden 5 kişilik bir ekip ve 1 UMKE aracı görevlendirilerek yola çıkarıldı. Açıklamada, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” denildi.

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