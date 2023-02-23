Kırklareli'nden depremzedelere 20 ton kuru gıda ve yağ desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli'nde başlatılan yardım kampanyası büyük bir seferberlik halinde devam ediyor. Deprem bölgelerine gönderilmek üzere 20 ton kuru gıda ve 3 bin şişe yağ hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ili etkileyen ve asrin felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kırklareli'nden yarım kampanyaları devam ediyor.

Depremzedelere yardım toplama merkezi olarak oluşturulan Gençlik Merkezinde bu gün hayırseverler tarafından bağışlanan 5 ton mercimek, 5 ton pirinç, 5 ton nohut, 5 ton bulgur ve 3 bin şişe yağ gönderilmek üzere paketleniyor.

Öte yandan paketler gönüllüler tarafından özenle hazırlanıyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “Yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen illerimize gönderilmek üzere Kırklareli Gençlik Merkezinde hayırseverlerimiz tarafından ulaştırılan yaklaşık 20 ton kuru gıda ve bakliyat, gençlerimiz ve gönüllülerimiz ile birlikte hazırlamaya devam ediyoruz” dendi.