Kırklareli'ne bağ bozumu şenliğinde renkli görüntüler yaşandı

Kızılcıkdere Bağ Bozumu etkinliklerinde renkli görüntüler yaşandı.

Köy meydanında kortej eşliğinde başlayan etkinliğe Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, köy muhtarı Mustafa Birkan Teke ve çok sayıda misafir katıldı. Kortej eşliğinde bağlık alana ilerleyen topluluğa, yapılan bulamaç, kuskus, lokma ve üzüm ikram edildi. Bağlıkta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından köy muhtarı Mustafa Birkan Teke bir konuşma yaptı. Köyün bağcılık anlamında potansiyeli olduğunu dile getiren muhtar Teke, daha uzun yıllar etkinliklerinin devam ettireceklerini belirtti.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise, Kızılcıkdere köyünün bağcılık anlamında büyük potansiyeli olduğunu vurgulayarak, “Bizde bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Lozangrad şehri, bağ şehri Kırklareli'nde Türkiye'nin en kaliteli katma değerli ürünlerini burada üretip inşallah Avrupa'ya, dünyanın her yerine pazarlayacağız. İnşallah bir dahaki sene şu anlamlı gün yıllara sari olur. İnşallah bizim üreticimiz de bu katma değerli ürünlerden faydalanır. Sağlıklı bitkisel üretim olmadan sağlıklı insan olmaz, sağlıklı bitkisel üretim olmadan sağlıklı hayvan da olmaz. Sağlıklı hayvan olmadan sağlıklı hayvansal üretim de olmaz. Dolayısıyla biz çevremizi korumalıyız” dedi.

Bağların üreticilerini mutlu etmeye yapraklarıyla başladığını belirten Özlem Durgut Bekler, bağlarda birçok ürün oluştuğunu söyledi.

Konuşmalarından ardından üzümler toplandı.