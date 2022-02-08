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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde başlayan kar yağışı kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde tipi şeklinde etkili olan yağış ve yoğun sis sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.


Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda olumsuz bir durum yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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