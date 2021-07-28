Kırklarelispor transfer çalışmalarını sürdürüyor

Lig'de mücadele eden Kırklarelispor, Pendikspor'dan Mahmut Caner Alioğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırklarelispor, kadrosuna Pendikspor'dan 24 yaşında defans ve sağ bek oyuncusu Mahmut Caner Alioğlu'nu kadrosuna kattı. Başarılı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Kırklarelispor'da, yeni sezona iyi hazırlandıklarını belirten Kulüp Başkanı Volkan Can, "Pendikspor'dan Mahmut Caner Alioğlu kardeşimizle 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Transferlerle eksik mevkilerimizi tamamlıyoruz” dedi.