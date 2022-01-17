İhlas Haber Ajansı

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Kırklarelispor'da 3 yeni transfer

TFF 2.

Lig'de mücadele eden Kırklarelispor ‘ara transfer' sezonunda kadrosunu güçlendirmeye başladı.


Lig'de mücadele eden Kırklarelispor ‘ara transfer' sezonunda Pendikspor'dan Enes İslam İlkin, Şanlıurfaspor'dan Mustafa Çakır ve Medipol Başakşehir'den Enes Karakuş'u kadrosuna kattı.


‘Ara transfer' sezonunda çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Kırklarelispor Kulüp Başkanı Volkan Can, “Ara transfer sezonunda Pendikspor'dan Enes İslam İlkin, Şanlıurfaspor'dan Mustafa Çakır ve Medipol Başakşehir'den Enes Karakuş ile sözleşme imzaladık. 8 Şubat Salı gününe kadar eksik mevkilerimizi tamamlayacağız” dedi.

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