Kırklarleri'de 'İstihdam Seferberliği' tanıtım toplantısı yapıldı

“Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan “İstihdam Seferberliği 2019” kampanyası kapsamında Kırklareli'de istihdam teşviklerinin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi.

İstihdam ülkenin gelişmesi için bir gereksinim olduğunu vurgulayan Kırklareli Valisi Osman Bilgin; "Ülkemizin manada bir işveren girişimci potansiyeli var. Bu potansiyelin de işçi kardeşlerimizin katılımına baktığımızda bu sayının bir denge sağlamadığını görüyoruz. Ülkemiz çok ciddi bir genç nüfusa sahip. O zaman bizim işverenlerin önünü her türlü açmamız gerekiyor. Hem teşvikler açmamız gerekiyor, hem yatırım teşviklerini açmamız gerekiyor, hem faiz oranlarıyla açmamız gerekiyor. Ülkemizin inşallah bu yönüyle önümüzdeki günlerde açıklanacak bu teşvik paketleriyle sadece işçi, işveren destekleri değil diğer alanlardaki teşvik paketleriyle de sizler bu alanda daha da rahatlayacaksınız. İstihdam ülkemizin gelişmesi için bir gereksinim. Dolayısıyla bunu hayatın düsturu haline getirmeliyiz ki başaralım" dedi.

Programda Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğlu, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve Lüleburgaz Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların adından Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Lüleburgaz Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli ve Kırklareli Vali Bilgin, istihdam seferberliği için taahhütname imzaladı.