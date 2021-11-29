Kıyıköy Belediyesine operasyon

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesine usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda aralarından Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine soruşma başlatıldı. Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda evraklara el konuldu.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.