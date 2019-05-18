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Kızılay'dan Gençlik Haftası'nda lokma ikramı

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesince 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla düzenlenen Gençlik Haftası kapsamında lokma ikramında bulunuldu.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla düzenlenen Gençlik Haftası kapsamında lokma ikramında bulunuldu.


Kongre Meydanı'nda açılan Gençlik Çadırında 15 Mayıs günü iftardan sonra düzenlenen etkinlikte bin kişiye lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili bilgi veren Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, “19 Mayıs Gençlik Haftası olması dolayısıyla kurulan Gençlik çadırlarında lokma ikramında bulunduk. Her şey gençlerimiz için. Tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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