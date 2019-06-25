Kızılay'dan küçük çocuğa destek

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından SAĞLIK-SEN işbirliği ile yürüme engeli olan 10 yaşındaki çocuğa tekerlekli sandalye alınarak yardımda bulunuldu.

Küçük çocuğa destek olmak adına yardımda bulunduklarını belirten Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, "Lüleburgaz Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu olarak küçük kardeşimize destek olmak ve hayattaki konforunu biraz olsun artırabilmek adına SAĞLIK SEN aracılığıyla ulaştığımız ihtiyaç sahibi kardeşimizi yardımda bulunduk. Kardeşimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Konuyla ilgili emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz” dedi.