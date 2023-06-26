Kofçaz Elmacık Köyü'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık Köyü'nde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık Köyü'nde gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası programına Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, davetliler ve köylüler katıldı. Köylüler tarafından davetlilere yemek ikramı verildi. Daha sonra yağmur ve şükür duası edildi.

Programda konuşan Vali Birol Vali Ekici, "Elmacık köyümüzde gerçekleşen yağmur ve şükür duasına katılarak, dualarımızın hayırlara vesile olmasını diledik. Allah dualarımızı kabul eylesin. Havaların ısınmasıyla su tüketimi arttı. Suyun her damlasını ölçülü tüketmeliyiz. Vahşi sulamadan uzak durmalıyız" dedi.