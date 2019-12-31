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Konser bileti yerine mama

Lüleburgaz’da faaliyet gösteren Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından organize edilen “Mamanı Da Al Gel” konseriyle sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunulacak.

Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından organize edilen “Mamanı Da Al Gel” konseriyle sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunulacak.


9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 20.00'de Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde Yeni Nesil Sanat Merkezi Orkestrası sahne alarak, koro ve solo müzik parçalarını seslendirecek.


Ücretsiz düzenlenecek konserde katılımcılardan sadece sokak hayvanlarına bağışlanmak üzere mama getirmeleri bekleniyor. Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen konser aracılığıyla toplanacak mamalar, belediye personelinin desteğiyle Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve şehrin bazı noktalarında bulunan beslene noktalarındaki sokak hayvanlarına verilecek.

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