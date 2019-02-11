Köpekler parçalayacaktı, köylüler kurtardı

Kırklareli'de köpeklerin saldırısından vatandaşların kurtardığı karaca, İstanbul Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'na teslim edildi.

Kırklareli merkeze bağlı Çukurpınar köyünde köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca (Capreolus capreolus) duyarlı vatandaşlar tarafından bakımı yapılarak, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Karaca tedavisi için İstanbul Polonezköy Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'na gönderildi.