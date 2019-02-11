İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpekler parçalayacaktı, köylüler kurtardı

Kırklareli’de köpeklerin saldırısından vatandaşların kurtardığı karaca, İstanbul Geyik-Karaca Üretme İstasyonu’na teslim edildi.

Kırklareli'de köpeklerin saldırısından vatandaşların kurtardığı karaca, İstanbul Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'na teslim edildi.


Kırklareli merkeze bağlı Çukurpınar köyünde köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca (Capreolus capreolus) duyarlı vatandaşlar tarafından bakımı yapılarak, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Karaca tedavisi için İstanbul Polonezköy Geyik-Karaca Üretme İstasyonu'na gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.