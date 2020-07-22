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Koronanın kol gezdiği pazarlarda sıkı denetim

Kırklareli’de kovid-19 salgını kapsamında toplu bulunulan yerlerden biri olan ve bulaşma riskinin fazla olduğu Pazar yerleri sıkı bir şekilde denetleniyor.

Kırklareli'de kovid-19 salgını kapsamında toplu bulunulan yerlerden biri olan ve bulaşma riskinin fazla olduğu Pazar yerleri sıkı bir şekilde denetleniyor.


Kırklareli sınırları içerisindeki pazar yerlerinde Ticaret İl Müdürlüğü'nden görevli bir personel, Zabıta, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kontrol Görevlilerinden oluşan bir komisyon ile denetimler gerçekleştiriliyor.


Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılan kontrollerde uyulması gereken tedbirler belirtilerek, esnafa ve müşteriye yönelik sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu hakkında uyarılar yapılıyor. Bu kurallara uymayanlar hakkında ise gerekli yasal işlemler yapılıyor.


Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın belirtilen kurallara uyması Korona virüs salgını riskini azaltacağından büyük önem arz etmektedir” denildi.

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