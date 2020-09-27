Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi

Babaeski ilçesi Osmaniye köyünde gerçekleştirilen eğitime kadın üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Ferhat Cüne, eğitimde kooperatifçiliğin önemiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya katılım sağlayanlar arasında yapılan kura çekimi sonrası üç üreticiye sağım ve süt hijyeninde kullanmaları için buzağı biberonu, eldiven ve önlük verildi. Soru cevap kısmından sonra toplantı sona erdi.