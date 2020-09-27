İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köylü kadınlara kooperatifçilik eğitimi

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Babaeski ilçesine bağlı Osmaniye köyünde kadın üreticilere kooperatifçilik eğitimi verildi.


Babaeski ilçesi Osmaniye köyünde gerçekleştirilen eğitime kadın üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Ferhat Cüne, eğitimde kooperatifçiliğin önemiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıya katılım sağlayanlar arasında yapılan kura çekimi sonrası üç üreticiye sağım ve süt hijyeninde kullanmaları için buzağı biberonu, eldiven ve önlük verildi. Soru cevap kısmından sonra toplantı sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.