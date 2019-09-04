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Kral Şakir, 39 Burda AVM'de miniklerle buluşuyor

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya’nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 39 Burda AVM, 6-8 Eylül tarihinde sevilen çizgi film dizisi ‘Kral Şakir’ etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 39 Burda AVM, 6-8 Eylül tarihinde sevilen çizgi film dizisi ‘Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayeleri anlatan Türkiye'nin ilk çizgi dizisi Kral Şakir etkinliği ile buluşturuyor.


Şehre döndüğünüzde Kral Şakir burada


5-6-7-8 Eylül tarihlerinde, 14.00, 16.00, 18.00 saatlerinde 3 seans olarak ücretsiz düzenlenecek Kral Şakir etkinliği sonrasında gerçekleştirilecek çekilişle 3 minik ziyaretçiye Kral Şakir kitabı ya da tişörtü hediye edecek olan Esas 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini eğlenceli ve unutulmaz anlara davet ediyor.

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