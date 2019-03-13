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KTSO 12. Meslek Komitesi toplandı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KTSO) nakliye, ulaşım, turizm, otomotiv, akaryakıt ve yedek parça işkolunda hizmet veren üyelerinin oluşturduğu 12.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KTSO) nakliye, ulaşım, turizm, otomotiv, akaryakıt ve yedek parça işkolunda hizmet veren üyelerinin oluşturduğu 12. Meslek Komitesi, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında toplandı.


KTSO 12. Meslek Toplantısı'na 12. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Kustil, Başkan Yardımcısı Erdinç Nişikli, üyeler; Ertuğrul Ziya Çetintaş, Erdoğan Semerci, Mehmet Ecer, Zafer Hersek ve Hasan Çakmak katıldı. Toplantıda 2018 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 2019 yılında yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı gündemdeki konuların görüşülmesi ile sona erdi.

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