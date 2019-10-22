KTSO üyelerine afet eğitimi verildi

'Afetlere Hazırlık Yılı' kapsamında Kırklareli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından KTSO yönetim kurulu üyeleri ile oda personeline eğitim semineri düzenlendi. Düzenlenen seminere KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve oda personeli katıldı. Afet ve Acil Durumlar sonrasında halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlara odaklanan tema ile ilgili detaylar hakkında açıklamalarda bulunan Kırklareli AFAD İl Müdürü Muhsin Özer, detaylara www.afad.gov.tr ve www.hazirol.gov.tr adreslerinden ulaşılabileceğini belirtti. Özer, ayrıca afetlerle ilgili en güncel bilgiler için AFAD sosyal medya hesaplarının takip edilebileceğini bildirdi.

“Bir şey olmaz düşüncesiyle hareket edilmemeli”

Özer, Kırklareli bölgesinin diğer bölgelere göre daha az afet riski içerdiğini söyleyerek, “Bize bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmemeli. Afet bilincinin her bireyde mutlaka gelişmesi gerekmektedir. Afet durumlarında iletişim çok önem kazanmaktadır. Bu sebeple 3 GSM operatörü ortak çalışma yürütüyor. Biz AFAD olarak afet bilincinin toplumun her bireyine yerleştirilmesi için çalışıyoruz. 5.8 ölçeğindeki depremlerde sıkıntılar yaşanırken, bunun üzerinde olabilecek bir depremde nelerin yaşanabileceğini düşünmemiz ve ona göre çalışmalar yapmamız gerekiyor” diye konuştu. Özer daha sonra Kırklareli'de bulunan afet sonrası toplanma alanlarını da açıklayarak, olası bir afette vatandaşların kendilerine en yakın toplanma alanına gitmesi gerektiğini söyledi.