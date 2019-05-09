KTSO üyelerine Bahçeşehir Koleji'nde indirim

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nın Üye ve Çalışanlarına Bahçeşehir Koleji İndirim uygulayacak.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ile Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü Müdürü Ozan Demiralp arasında imzalanan protokol ile Oda Üyeleri ve Çalışanlarının yaptıracakları yeni kayıtlarda güncel eğitim ücretleri üzerinden yüzde 10 İlk Sene İndirimi ve yüzde 15 oranında Kurumsal Eğitim İndirimi uygulanacak. Bu protokol 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacak.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Kırklareli merkez ilçede eğitim vermeye başlayacak olan Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü yetkililerini makamında ağırladı.

07 Mayıs 2019 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilen ziyarette; Bahçeşehir Koleji Trakya Bölge Koordinatörü Sevtap Engin, Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü Kurucu Temsilcisi Murat Dalaman ve Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü Müdürü Ozan Demiralp, Başkan Soner Ilık'a Kolej'in çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık; eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirlediğini ifade ederek; “Eğitim; bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve toplumda yer edinebilmesi için edinilen bilgi, beceri, anlayış değişikliklerine denir. Eğitim geniş anlamda, insanların toplum standartlarını, inançlarını ve yaşamayı kolaylaştıracak yolların kazanılmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. İstenilen davranışı geliştirme ve pekiştirme süreci olarak da tanımlanabilir.

Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değerler sistemini öğretir ve inançlarını etkiler. Bireylerin her açıdan hayata bakışını belirler. En önemlisi ise eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki statüsünü, ailesine sunacağı olanak ve itibarı belirler.

Kırklareli merkez ilçede önümüzdeki eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü ile imzaladığımız protokol kapsamında Oda Üyelerimizin ve Çalışanlarımızın yaptıracakları yeni kayıtlarda güncel eğitim ücretleri üzerinden yüzde 10 İlk Sene İndirimi ve yüzde 15 oranında Kurumsal Eğitim İndirimi uygulanacak. 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacak bu protokolün ilimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.