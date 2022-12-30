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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti

Kırklareli’ne gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Valiliği ziyaret etti.

Kırklareli'ne gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Valiliği ziyaret etti.


Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti. Ziyarette Birol Ekici, Bakan Yardımcısı Alpaslan'ı karşıladı. Anı defterinin imzalanmasından sonra ikili valilik makamına geçti.


Makamda Sarı Saltuk Kültür Evi'ne destek verilmesine yönelik protokol imzalandı.

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