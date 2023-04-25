Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Kırklareli'nde kütüphane açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kırklareli'nde kütüphane açılışına katıldı. Bakan Yardımcısı Yavuz, 2023 yılında Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısının bin 269'a ulaştığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kırklareli'ne bağlı Vize ilçesinde Halk Kütüphanesinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, Türkiye'nin her alanda öncü ve dünyaya yön veren bir ülke konumunda olduğunu ifade ederek bakanlık olarak 100. yılda 100 yeni kütüphane açma mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Yavuz, "Biz kültür politikalarımızı bu bakış açısı doğrultusunda şekillendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız bize kültürün her alanında milletimizin birikimini sahiplenen, değerlerini yaşatan çalışmaları ön plana çıkarma görevi verdi. Biz bu doğrultuda var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

"Kütüphanelerimiz, vatandaşlarımızın kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren, yaşayan kurumlar haline geldi"

Kütüphanelerin şehirlerde gözde mekanlar haline geldiğini vurgulayan Yavuz, "Kütüphanelerimizi, şehirlerimizin gözde mekanları haline getirecek, şehre ayırt edici özellikler kazandıracak ve şehrin kültürel üretimini daha üst seviyelere çıkaracak şekilde tasarlıyoruz. Kütüphanelerimiz artık vatandaşlarımızın kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren, yaşayan kurumlar haline geldi. Kütüphanelerimiz artık hayatın her alanında bilgi üretilmesine katkı veren, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesine imkan veren yenilikçi süreçleri destekleyen yapılar haline geldi. Kütüphanelerimizi artık, bebeklik döneminden itibaren çocuklarımıza, gençlerimize okuma kültürünün gelişimine katkıda bulunan ilim irfan yuvaları haline geldi. Kütüphanelerimiz artık kültür endüstrilerine, kültürel kalkınmaya destek olacak etkinlikler düzenleyen ayrıcalıklı mekanlar haline geldi” diye konuştu.

"Bakanlığa bağlı olarak veren kütüphane sayısı bin 269'a ulaştı"

2023 yılında Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısının bin 269'a ulaştığını belirten Yavuz, 68 kütüphanede iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini ve 253 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdıklarını söyledi. Yavuz, “Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılarımız için çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 75 gezici kütüphanemiz var. Ne mutlu bize ki bu 75 kütüphanemiz şu anda deprem bölgesinde, çadır kentlerde, konteynır kentlerde vatandaşımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi yalnız bırakmıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi. Yavuz ve beraberindekiler kütüphaneyi gezdi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, Sarı Saltuk Kültür Evinin inşaatında incelemelerde bulundu

Daha sonra Bakan Yardımcısı Yavuz ve beraberindekiler, Babaeski ilçesinde 7 Ekim 2022 tarihinde temeli atılan ve yapımı devam eden Sarı Saltuk Kültür Evinin inşaatında incelemede bulundu. Yavuz, "7 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ve özellikle alevi Bektaşi kültür için ve cem evlerimizin hizmeti için çok önemli nokta olacak. Bizde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanlığı kuruduk, Ankara'da bunun yapılanması tamamlandı. İllerimizde de alevi vatandaşlarımızın kendi kültürlerini yaşatabilecekleri, bu kültürle ilgili onlarla birlikte projeler yapabileceğimiz, kültürel öğelerin, gastronomik öğelerin, müzik gibi birçok alanda birlikte işler yapabileceğimiz, cem evlerimizin ihtiyaçlarını giderebileceğimiz bu tarz yapılanmalara gidiliyor” dedi.

Yavuz sanatsal etkinliklerin, ibadetlerin de yapılacağını ifade ederek inşaatın hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Yavuz, inşaatın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.