Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başlıyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Brusellanın Konjuktival Aşı İle Kontrol ve Eradikasyonu" genelgesi toplantısı düzenlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen "Brusellanın Konjuktival Aşı İle Kontrol ve Eradikasyonu" genelgesi toplantısı İl Müdürü Vekili Taner Akcakaya'nın başkanlığında Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü, ilçe müdürleri ve sorumlu personellerin katılımlarıyla 2019/1 Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Genelgesi 2019/6 Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu Genelgesi ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılacak hazırlıklar ile ilgili toplantı düzenlendi.

Toplantıda Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu planları görüşüldü. Hayvan hastalıkları ile mücadeledeki durum, yol kontrolleri programları tartışıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yetiştiricilerin mağdur olmamaları yönünde personellerin uyarılması, izin planlarının gözden geçirilmesi kararı verildi.