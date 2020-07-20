İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurban kesim yerleri denetleniyor

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesim alanlarına denetimler yapılıyor.


Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle resmi gazetesinde yayımlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında Kırklareli Tarım ve Orman il Müdürlüğüne kurban kesim yeri için başvur yapan 5 adet kişiye ait kurban kesim yerleri denetlendi. Yapılan denetimlerde kesim yerlerinin açı adreslerinin belirlenerek, sağlık ve çevre şartlarının uygunluğu açısından kontrol edildi. Ayrıca Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde korona virüse yönelik alınması gereken tedbirler anlatılarak, tebliğ edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.