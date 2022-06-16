Kurbanlık alacaklar dikkat

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kurban Bayramı'nda kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşların kurbanlık hayvan alırken dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyardı. Aksoy, 2 yıl önce uygulamaya alınan TÜRKVET sayesinde vatandaşların alacakları kurbanlığa dair bilgiyi cep telefonundan anlık olarak öğrenebileceklerini vurgulayarak, “Özellikle alacakları kurbanlıklardaki küpe numaralarını TÜRKVET mobil

uygulamasını telefonlara yükleyerek, hayvanın hangi işletmede, hangi şartlarda, kaç yaşında olduğunu tespit ederler. Kurban kestiğimiz zaman kurban atıklarını bir çukura gömelim. Kurban kesim alanlarının dışında kurban kesmemeye çalışalım, mümkünse de kesmeyelim. Çünkü sağlıklı olan, hayvan sağlığı ve hayvan refahına uygun olan alanlarda bu işi yapmamız hem dinimizce doğru olur hem de toplum sağlığı açısından çok iyi işler yapmış oluruz. Kırklareli kıvırcığı için bu konuda zaten bir coğrafi işaret almıştık. Mümkünse bizim tüketicilerimizden Kırklareli kıvırcığından kurban kesmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü marka değeri olan bir koyun ve biz bununla ilgili ıslah çalışmalarımızı da bitirdik” dedi.

“Sisteme bakma imkanınız yoksa hayvan pazarlarındaki veteriner hekimlerimizden yardım alırsınız”

Kurban ibadetinin dini bir vecibe olduğunu belirten Aksoy, bu konuda daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Aksoy, “Kurbanlık alırken pazara gittiğinizde önce pazardaki satıcının yani üreticinin gerçekten bu kurbanları kendinin üretip üretmediğini, aldığı yeri, nereden getirdiğini, kurbanların kaç yaşında olduğunu ve küpe numaralarını sistem üzerinden kontrol etmemiz gerekiyor. Bu dini bir vecibe, daha dikkatli olmamız gerekiyor. Lütfen aldığınız hayvanı TÜRKVET sistemi üzerinden kontrol edin. Eğer böyle bir imkanınız yoksa hayvan pazarlarında veteriner hekim arkadaşlarımız görevli, onlara gidip gerekli yardımı alırsınız” şeklinde konuştu.