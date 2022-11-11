Kurtuluşun 100. yılında renkli konvoy

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı. Kutlama töreninde, şehirde bulunan tüm kurum ve kuruluşlara ait araçların düzenlenen konvoya eşlik etmesi ve vatandaşların maskotlar eşliğinde yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Kırklareli Şehitliği'nde düzenlenen tören çerçevesinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Vali Ekici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde tören geçişi de yapıldı. Geçişte, çiftçilerin kullandığı traktör, meslek odalarına ait araçlar, üreticiler ve vatandaşların yanı sıra birçok çeşitli kurumdan araçlar konvoy yaptı. Tören geçişinde, çeşitli dernek ve kurumlarda görev yapan vatandaşlar da yer alırken, çizgi film karakterleri maskotlar da yürüyüşe eşlik etti. Kutlama programında halk oyunları ekipleri de çeşitli oyun havaları eşliğinde oynadı.

Yaklaşık bir saat süren etkinliklerin tamamlanmasıyla kutlama programı sona erdi.