LAL'de mezuniyet coşkusu

Okulun Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni okul öğretmenlerinin ve 12.sınıf öğrencilerinin salona giriş yapması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Arzu Becerenel bir konuşma gerçekleştirdi. Müdür Arzu Becerenel konuşmasında “Bugün Lüleburgaz Anadolu lisesi olarak 4 sene önce büyük umutlarla ailemize katılan öğrencilerimizi mezun etmenin gurur ve hüznünü yaşıyoruz. Ne mutlu ki size milli eğitim camiasının en saygın okullarından birinden mezun oluyorsunuz. Ortaöğretim hayatında gösterdiğiniz başarıyı yükseköğretim hayatında da göstereceğinize inanıyorum. Büyük Önder Atatürk, ülkenin bütün umut ve geleceğini siz gençlerde görmüştür. Sizler de aklın ve bilimin ışığıyla çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma gayretinden asla vazgeçmeyin” dedi.

Okul Müdürü Arzu Becerenel'in ardından Okul Aile Birliği başkanı Nurdan Kurtuluş konuşma yaptı. Program, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Ulus'un okul birincisi Beyza Çetin'e plaketini takdim ederek bir konuşma yaptı. Program Beyza Çetin'in mezuniyet kütüğüne çivi çakması ve duygu ve düşüncelerini dile getirdiği konuşmasıyla devam etti.

Program 12.sınıf öğrencilerinin, mezuniyet belgelerini sınıf öğretmenlerinden almasıyla devam etti. 12.sınıf öğrencilerinden oluşan okul korosunun konserinin ardından kep töreniyle program sona erdi.