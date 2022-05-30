Tarım ve Orman Bakanlığınca Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının her yıl İlköğretim 4.sınıf öğrencilerine yönelik, hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesinden yola çıkılarak, doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla "Lider Çocuk Tarım Kampı" yapıldı.

“Lider Çocuk Tarım Kampı” 1. Günü; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Toplantı Salonunda İl Müdürü Mehmet Aksoy Başkanlığında açılış töreni düzenlendi. İl Müdürü Aksoy çocuklarla tek tek tanışıp sohbet edip gelecekteki olmak istedikleri meslekleri hakkında sohbet gerçekleştirdi. Çocuklara Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sektörünün önemini, üretimin gelecekteki artacak değerini, doğa ve çevre bilincini, iklim değişikliği ve gıda israfı konusunda tavsiyelerde bulunuldu. “Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği” ve “Gıda İsrafı” hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı.

Bilgilendirmelerin ardından çocukları kamp programına uğurlayan Aksoy “Geleceğimizin teminatı siz çocukların olduğu bu tarz etkinlikleri İl Müdürlüğü olarak çok değerli buluyoruz ve önemsiyoruz. Sizler büyüyen Türkiye'nin geleceği olarak ülke tarımına, üretim gücüne katkı vereceğiniz konusunda hiçbir şüphemiz yoktur, bu noktada okullarınızda derslerinizde sizlere kamp boyunca öğretilen bilgileri ve yaşadığınız tecrübeleri aktaracağınızı, hayatınız boyunca unutmayacağınızı ümit ediyorum. Tarım kampımızın hayırlı olmasını diliyorum” temennilerinde bulundular.

Kampın son günü plaket töreninde Aksoy tarım kampından çocukların memnuniyetle ve mutlulukla ayrılması nedeniyle Lider Çocuk Tarım Kampını düzenleyen, katkı veren tüm özel ve kamu kurumlarına teşekkür ederek belge ve plaketlerini takdim etti.