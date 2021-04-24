İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Longoz ormanları temizleniyor

Doğal güzelliği ile gelen bütün vatandaşları büyüleyen Longoz ormanları Turizm Haftası kapsamında çevre temizliği yapıldı.


Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan longoz ormanlarına tanıklık eden Mert Gölü çevresi Vali Osman Bilgin, Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ve diğer katılımcıların eşliğinde çöpler temizlendi.


Bilgin turizm sezonu öncesi turist çekilmesi için temiz tutulması gerektiğini ifade etti.


Kırklareli'nde bir çok etkinliği yapılmasına imkanı olduğunu belirten Vali Bilgin longozların kültür, av, doğa, mağara, su sporları, kamping, karavan turizmi ve trekking gibi sosyal ve kültürel alanda etkinliklerin çok zengin olduğunun söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.