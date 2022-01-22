Longoz ormanlarındaki 130 kaçak yapı yıkıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki longoz ormanları içerisinde bulunan 130 kaçak yapı yıkıldı.

İğneada'da longoz ormanları içerisinde 6 farklı noktada bulunan yaklaşık 130 kaçak yapı, Kırklareli Valiliği koordinesinde yıkıldı. Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı içerisinde 6 farklı noktada işgal edilen yaklaşık 130 kaçak yapı Kırklareli Valiliği koordinesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yıkılarak, işgal edilen alanlar eski haline getirildi. Böylelikle koruma ve kullanma dengesi içerisinde ziyaretçilere yönelik yatırım uygulanmalarının da önü açılmıştır. Bu alanlarda Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce yürüyüş yolları seyir alanları yapılarak ilimize kazandırılacaktır” denildi.