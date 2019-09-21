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LTSO Bilsem Kırklareli'yi Teknofest'te temsil etti

İstanbul’da bu yıl 2.

İstanbul'da bu yıl 2.si düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Kırklareli'den katılan Lüleburgaz TSO Bilsem, festivale 3 takımla katıldı.


Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen festivale Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yaptı. Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen festivalde 2 binden fazla takım 50 bin yarışmacı finalist olmaya hak kazandı.


Yarışmaya Kırklareli'nden katılan tek kurum olan Lüleburgaz TSO Bilsem, yarışmada 3 takımla yer aldı. Danışmanlığını Muzaffer Karakuş'un yaptığı projede öğrenciler Heysem Karakuş, Defne Yaman ve Kayra Çağlayan'ın “Genç Mucitler” takımı “Akıllı Deprem Kilidi” adlı projeleri ile festivalde yer alırken Kurum Müdürü Bünyamin Uslu'nun takım kaptanlığını yaptığı, “Usmaker” projesi ile “Gözlemci V1” projelerinde okul öğretmeni Serkan Kahraman ve Müdür Yardımcısı Muzaffer Karakuş takım üyesi olarak festivalde yarıştı.


Merkez müdürü Bünyamin Uslu yaptığı açıklamada, “Lüleburgaz TSO Bilim ve Sanat Merkezinde öğrencilerimizin ‘milli teknoloji üretme ve geliştirme' konusuna ilgilerinin artması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda yapılan etkinlikler ve çalışmalarında öğrencilerimizin üretmiş oldukları projeler yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı görülmüş ve final etabına davet edilmiştir” dedi.

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