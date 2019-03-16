LTSO'dan istihdam seferberliği

Lüleburgaz Ticaret Odası (LTSO) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Burası Türkiye, Burada İş Var" kampanyasına katılarak istihdam seferberliğine katıldı. LTSO bu kapsamda üyelerine bilgilendirme toplantısı yaptı.

LTSO hizmet binasında "İstihdam Seferberliği 2019" ismiyle düzenlenen toplantıya Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Kırklareli SGK İl Müdürü Tahsin Halıcı, İŞKUR İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu ile LTSO Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Cebelli ile istihdam oluşturan önde firmaların yöneticileri katıldı.

"Gelin tarihi teşvikten yararlanın"

Toplantıda konuşan İlhami Cebelli, "Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak" deri.

Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz. Sevgi ve Saygılarımızı Sunar Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.” Diyerek semineri başlattı.

Seminer de SGK ve İŞKUR İl Müdürlerinin sunumların yanı sıra soru cevap şeklinde gerçekleşen bilgilendirmelerde,katılıcımlar aldıkları bilgilerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.