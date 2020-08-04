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Lüks yatla kaçakçılığa jandarma baskını

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile İğneada Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda arıza kaydı bildirilerek İğneada limanına yanaşan bir yata operasyon düzenlendi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.


Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki İğneada limanına yanaşan Hollanda bayraklı bir yata bazı kişilerce malzeme yüklendiği sırada jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda limanda bekleyen yata iki Türk vatandaşı tarafından gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın yurt dışına çıkarılmak istenen 165 adet muhtelif markalara ait parfüm ve 168 adet muhtelif giyim eşyası olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan ürün yüklendiği sırada baskın yapıldı.


Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gümrük kaçağı malzemelere el koyan jandarma ekipleri şüphelilerin de ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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